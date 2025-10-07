Atelier créatif : fabriquez votre propre grimoire Club seniors Les Reculettes Paris

Atelier créatif : fabriquez votre propre grimoire Club seniors Les Reculettes Paris mardi 7 octobre 2025.

Cet atelier propose une immersion dans l’univers de la création artisanale. Les participants sont invités à :

Fabriquer leur propre grimoire , de la couverture aux finitions.

, de la couverture aux finitions. Personnaliser chaque détail selon leurs envies : dessins, collages, calligraphie, symboles…

selon leurs envies : dessins, collages, calligraphie, symboles… Exprimer leur créativité dans une ambiance conviviale et inspirante.

Un temps de partage et d’inventivité, idéal pour repartir avec un objet singulier, porteur de sens et de magie personnelle.

Un moment ludique et original pour laisser libre cours à votre imagination en confectionnant et personnalisant un grimoire unique, à votre image.

Le mardi 07 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors Les Reculettes

Tél. 01 45 87 16 76

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Les Reculettes 21-25, rue des Reculettes 75013 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris