Atelier Créatif Centre Socioculturel Falaise
Atelier Créatif Centre Socioculturel Falaise mardi 17 février 2026.
Atelier Créatif
Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Durant les vacances scolaires, le centre Socioculturel vous propose des activités à faire en famille, sur inscription.
Durant les vacances scolaires, le centre Socioculturel vous propose des activités à faire en famille Atelier Créatif viens réaliser ton attrape-rêve !
À partir de 6 ans, sur inscription (places limitées) .
Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 42 00 centre.socioculturel@falaise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the school vacations, the Sociocultural Center offers activities for the whole family, subject to registration.
L’événement Atelier Créatif Falaise a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Falaise Suisse Normande