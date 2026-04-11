Atelier créatif Halles Créatives Feytiat
Atelier créatif Halles Créatives Feytiat samedi 11 avril 2026.
Feytiat
Atelier créatif
Halles Créatives 41c Avenue Martial Valin Feytiat Haute-Vienne
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Emeline, peintre illustratrice et artiste du groupe Echo Chromatique propose un atelier créatif. Cette session sera consacrée aux tableaux texturés.
Informations complémentaires et réservations auprès de l’organisatrice. .
Halles Créatives 41c Avenue Martial Valin Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 89 51
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English : Atelier créatif
L’événement Atelier créatif Feytiat a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole
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