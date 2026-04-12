Atelier créatif Halles Créatives Feytiat

Feytiat

Atelier créatif

Halles Créatives 41c Avenue Martial Valin Feytiat Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Emeline, peintre illustratrice et artiste du groupe Echo Chromatique propose un atelier créatif. Cette session sera consacrée à l’aquarelle sur le thème des couchers de soleils.

Informations complémentaires et réservations auprès de l’organisatrice. .

Halles Créatives 41c Avenue Martial Valin Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 89 51

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English : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Feytiat a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole