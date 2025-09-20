Atelier créatif « Figures de la mythologie » Musée Bourdelle Paris

Atelier créatif « Figures de la mythologie » 20 et 21 septembre Musée Bourdelle Paris

Gratuit – Sur réservation par mail à partir du 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Lors de la visite du musée, enfants et parents, découvrent les nombreuses figures de la mythologie qui peuplent l’univers de Bourdelle. Puis ils s’initient en atelier à la technique du modelage en réalisant une sculpture en argile d’un personnage mythologique de leur choix.

Public : En famille – enfants dès 4 ans

Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé.

Au cours du week-end, de nombreuses activités sont proposées aux petits comme aux grands pour découvrir le musée Bourdelle, son architecture et ses sculptures monumentales. Des ateliers pour les tout-petits (de 2 à 4 ans) leur permettent de créer leur premier mini-relief, des ateliers pour les enfants les invitent à modeler en argile un monument ou une figure mythologique. Les adolescents et adultes ne sont pas en reste. Ils sont invités à parcourir le musée à l’aide d’une lorgnette. Points de vue inattendus garantis !

Musée Bourdelle 18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France 33149547373 https://www.bourdelle.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « bourdelle.reservations@paris.fr »}] Le charme des ateliers, la poésie des jardins.

Le musée se situe dans l’une des dernières cités d’artistes de Montparnasse, occupée par le sculpteur pendant plus de 40 ans, de 1885 à sa mort en 1929. S’y articulent autour de l’atelier de peinture, et de l’atelier de sculpture de l’artiste entièrement préservé, des jardins de sculptures et le majestueux hall des plâtres récemment rénové, dans l’aile contemporaine, construite par Christian de Portzamparc. Le musée a rouvert en mars 2023 après deux ans de travaux de rénovation opérés dans le respect du patrimoine architectural ayant permis de restaurer l’atelier du sculpteur, de repenser complètement le parcours des collections, la salle des techniques de la sculpture, et d’ouvrir un nouveau café-restaurant. Métro Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe. Ligne 12 : Falguière. Bus : n°28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96. Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et certains jours fériés. Accès aux collections permanentes gratuit sans réservation. Expositions temporaires payantes. Dernière entrée dans les collections permanentes : 17h40 / dans les expositions temporaires : 17h15.

© Toufik Oulmi – musée Bourdelle / Paris Musées