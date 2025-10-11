Atelier créatif : Fleurs en jeans L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Atelier créatif : Fleurs en jeans L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 11 octobre 2025.

Avant de jeter, pensez à customiser !

Apprenez à faire une magnifique fleur en jeans grâce à nos conseils !

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRE

Samedi 11 octobre • 10h30 – 12h30

INSCRIPTION

Besoin de customiser un vêtement que vous ne mettez plus depuis longtemps ? Cet atelier est fait pour vous !

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 12h30

payant

10 euros.

Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T13:30:00+02:00

fin : 2025-10-11T15:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T10:30:00+02:00_2025-10-11T12:30:00+02:00

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative