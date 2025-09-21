Atelier créatif floral Bord-Saint-Georges

Atelier créatif floral Bord-Saint-Georges dimanche 21 septembre 2025.

Atelier créatif floral

8 Rue Grande Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Atelier demi-couronne coeur

Demi-Couronne fleurie coeur, support en vigne diamètre 20 cm.

Une occasion unique de laisser libre cours à votre imagination tout en explorant l’univers enchanteur des fleurs. Que vous soyez un passionné de longue date ou un novice curieux, cet atelier est conçu pour tous les niveaux.

Un moment de détente, de partage et de convivialité autour des fleurs.

Le matériel nécessaire sera mis à disposition pour réaliser votre création florale ainsi que les fleurs et les végétaux ces derniers pouvant variés suivant les saisons. .

8 Rue Grande Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 36 14 41 atelier.charlizia@gmail.com

