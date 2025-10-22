Atelier créatif floral duo parent / enfant Bord-Saint-Georges

8 Rue Grande Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

DUO Parent / Enfant

Demi-Couronne fleurie, cerceau en métal diamètre 20 cm.

Une occasion unique de laisser libre cours à votre imagination tout en explorant l’univers enchanteur des fleurs. A deux vous allez créer UNE demi-couronne fleurie.

Un adulte et un enfant (à partir de 10 ans)

Un moment de détente, de partage et de convivialité autour des fleurs.

Nous avons hâte de vous accueillir dans notre atelier.

Le matériel nécessaire sera mis à disposition pour réaliser votre création florale ainsi que les fleurs et les végétaux ces derniers pouvant variés suivant les saisons. .

8 Rue Grande Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 36 14 41 atelier.charlizia@gmail.com

