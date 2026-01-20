Atelier créatif Frida Khalo Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École
Atelier créatif Frida Khalo
Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Découvrons ensemble la vie trépidante et l’univers onirique de Frida Kahlo à travers un atelier de collage haut en couleurs.
Pour ados/adultes
Sur inscription au 05-49-16-58-75 .
Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
