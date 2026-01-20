Atelier créatif Frida Khalo Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École

Atelier créatif Frida Khalo

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Découvrons ensemble la vie trépidante et l’univers onirique de Frida Kahlo à travers un atelier de collage haut en couleurs.

Pour ados/adultes

Sur inscription au 05-49-16-58-75 .

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif Frida Khalo

L’événement Atelier créatif Frida Khalo Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Haut Val De Sèvre