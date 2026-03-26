Atelier créatif Fusing Atelier Chouette Verre Le Havre
Atelier créatif Fusing Atelier Chouette Verre Le Havre jeudi 2 avril 2026.
Atelier créatif Fusing
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-30 19:30:00
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-04 2026-04-15 2026-04-30
Initiez-vous au fusing en 1h30 et réalisez une petite pièce déco (8 x 8 cm) ou un bijou en verre.
Une parenthèse créative accessible à partir de 8 ans.
Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson.
Réservation obligatoire via atelierchouetteverre@gmail.com .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
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English : Atelier créatif Fusing
L’événement Atelier créatif Fusing Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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