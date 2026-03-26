Atelier créatif Fusing Atelier Chouette Verre Le Havre

Atelier créatif Fusing

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-30 19:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-04 2026-04-15 2026-04-30

Initiez-vous au fusing en 1h30 et réalisez une petite pièce déco (8 x 8 cm) ou un bijou en verre.

Une parenthèse créative accessible à partir de 8 ans.

Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson.

Réservation obligatoire via atelierchouetteverre@gmail.com .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Fusing

L’événement Atelier créatif Fusing Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie