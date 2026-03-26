Atelier créatif Fusing Atelier Chouette Verre Le Havre

Atelier créatif Fusing

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-25 2026-04-29

Venez découvrir le fusing et créez une pièce décorative format A5 environ.

Idéal pour prendre le temps d’explorer couleurs, textures et superpositions de verre.

Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson.

Réservation obligatoire via atelierchouetteverre@gmail.com .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif Fusing

L’événement Atelier créatif Fusing Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie