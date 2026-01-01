[Atelier créatif] Gelli plate The Workshop Dieppe

[Atelier créatif] Gelli plate

The Workshop / 23 Quai du Hâble Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Initiez-vous à l’art du monotype avec des encres acryliques.

Envie de libérer votre créativité ? Venez découvrir une technique d’impression originale et ludique le monotype à la Gelli plate.

Avec des encres acryliques et quelques éléments de texture, laissez-vous guider pour créer une œuvre unique, entre peinture et empreinte. .

The Workshop / 23 Quai du Hâble Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie the.workshop.dieppe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Atelier créatif] Gelli plate

L’événement [Atelier créatif] Gelli plate Dieppe a été mis à jour le 2026-01-03 par Seine-Maritime Attractivité