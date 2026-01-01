[Atelier créatif] Gelli plate The Workshop Dieppe
[Atelier créatif] Gelli plate The Workshop Dieppe samedi 31 janvier 2026.
[Atelier créatif] Gelli plate
The Workshop / 23 Quai du Hâble Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Initiez-vous à l’art du monotype avec des encres acryliques.
Envie de libérer votre créativité ? Venez découvrir une technique d’impression originale et ludique le monotype à la Gelli plate.
Avec des encres acryliques et quelques éléments de texture, laissez-vous guider pour créer une œuvre unique, entre peinture et empreinte. .
The Workshop / 23 Quai du Hâble Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie the.workshop.dieppe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Atelier créatif] Gelli plate
L’événement [Atelier créatif] Gelli plate Dieppe a été mis à jour le 2026-01-03 par Seine-Maritime Attractivité