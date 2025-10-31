Atelier créatif & goûter des monstres Rue des Tamaris Biscarrosse

Atelier créatif & goûter des monstres Rue des Tamaris Biscarrosse vendredi 31 octobre 2025.

Atelier créatif & goûter des monstres

Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Un atelier ludique et créatif où petits monstres et grands sorciers fabriquent leur propre jeu de morpion aux couleurs d’Halloween !

Citrouilles, fantômes et éclats de rire seront au rendez-vous, pour repartir avec un jeu à emporter et à rejouer encore et encore à la maison.

Après l’atelier, les enfants partageront un goûter ensorcelé d’Halloween au café… parce qu’aucune fête n’est complète sans petites douceurs !

Un instant créatif, cocooning et convivial à partager!

Places limitées tout est fourni, il ne vous reste qu’à venir créer et savourer !

Réservation en ligne sur fusioncafeyoga.com ou par téléphone

Paiement directement au studio auprès de vos intervenants en espèce ou via Lydia .

Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 47 33 Fusioncoffeeshop@gmail.com

English : Atelier créatif & goûter des monstres

German :

Italiano :

Espanol : Atelier créatif & goûter des monstres

L’événement Atelier créatif & goûter des monstres Biscarrosse a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Grands Lacs