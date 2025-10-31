Atelier créatif & goûter des monstres Rue des Tamaris Biscarrosse
Atelier créatif & goûter des monstres Rue des Tamaris Biscarrosse vendredi 31 octobre 2025.
Atelier créatif & goûter des monstres
Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Un atelier ludique et créatif où petits monstres et grands sorciers fabriquent leur propre jeu de morpion aux couleurs d’Halloween !
Citrouilles, fantômes et éclats de rire seront au rendez-vous, pour repartir avec un jeu à emporter et à rejouer encore et encore à la maison.
Après l’atelier, les enfants partageront un goûter ensorcelé d’Halloween au café… parce qu’aucune fête n’est complète sans petites douceurs !
Un instant créatif, cocooning et convivial à partager!
Places limitées tout est fourni, il ne vous reste qu’à venir créer et savourer !
Réservation en ligne sur fusioncafeyoga.com ou par téléphone
Paiement directement au studio auprès de vos intervenants en espèce ou via Lydia .
Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 47 33 Fusioncoffeeshop@gmail.com
English : Atelier créatif & goûter des monstres
German :
Italiano :
Espanol : Atelier créatif & goûter des monstres
L’événement Atelier créatif & goûter des monstres Biscarrosse a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Grands Lacs