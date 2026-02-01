Atelier créatif & goûter gourmand Nanteuil-le-Haudouin

Atelier créatif & goûter gourmand

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Vous cherchez une activité conviviale et relaxante pour votre dimanche après-midi ?

Rejoignez-nous pour un moment de partage et de création !

Où ? Au salon de thé MilieRose à Nanteuil-le-Haudoin.

️ Quand ? Dimanche 22 Février de 15h à 17h.

Au programme

Réalisez votre Arbre de Vie personnalisé en bois (parfait pour décorer votre foyer ou pour offrir ). Tout le matériel est fourni !

Pendant que vous créez, profitez d’une pause gourmande incluse dans le prix

Une boisson chaude au choix

Une délicieuse pâtisserie maison

Tarif & Réservation

• Prix 35€ par personne (atelier + matériel + goûter).

Attention Les places sont limitées pour garantir un moment de qualité. La réservation est obligatoire.

Pour réserver 06.26.04.32.29

Vous cherchez une activité conviviale et relaxante pour votre dimanche après-midi ?

Rejoignez-nous pour un moment de partage et de création !

Où ? Au salon de thé MilieRose à Nanteuil-le-Haudoin.

️ Quand ? Dimanche 22 Février de 15h à 17h.

Au programme

Réalisez votre Arbre de Vie personnalisé en bois (parfait pour décorer votre foyer ou pour offrir ). Tout le matériel est fourni !

Pendant que vous créez, profitez d’une pause gourmande incluse dans le prix

Une boisson chaude au choix

Une délicieuse pâtisserie maison

Tarif & Réservation

• Prix 35€ par personne (atelier + matériel + goûter).

Attention Les places sont limitées pour garantir un moment de qualité. La réservation est obligatoire.

Pour réserver 06.26.04.32.29 .

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a friendly, relaxing activity for your Sunday afternoon?

Join us for a moment of sharing and creation!

? Where to find us? At the MilieRose tea room in Nanteuil-le-Haudoin.

?? When ? Sunday, February 22 from 3pm to 5pm.

Program:

? Make your own personalized wooden Tree of Life (perfect for decorating your home or as a gift). All materials provided!

While you’re creating, enjoy a gourmet break included in the price:

A hot drink of your choice

A delicious homemade pastry

? Price & Booking

? Price: 35? per person (workshop + materials + snack).

Please note: Places are limited to guarantee a quality experience. Booking is compulsory.

For reservations: 06.26.04.32.29

L’événement Atelier créatif & goûter gourmand Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois