Atelier créatif & goûter gourmand Nanteuil-le-Haudouin
Atelier créatif & goûter gourmand Nanteuil-le-Haudouin dimanche 22 février 2026.
Atelier créatif & goûter gourmand
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Vous cherchez une activité conviviale et relaxante pour votre dimanche après-midi ?
Rejoignez-nous pour un moment de partage et de création !
Où ? Au salon de thé MilieRose à Nanteuil-le-Haudoin.
️ Quand ? Dimanche 22 Février de 15h à 17h.
Au programme
Réalisez votre Arbre de Vie personnalisé en bois (parfait pour décorer votre foyer ou pour offrir ). Tout le matériel est fourni !
Pendant que vous créez, profitez d’une pause gourmande incluse dans le prix
Une boisson chaude au choix
Une délicieuse pâtisserie maison
Tarif & Réservation
• Prix 35€ par personne (atelier + matériel + goûter).
Attention Les places sont limitées pour garantir un moment de qualité. La réservation est obligatoire.
Pour réserver 06.26.04.32.29
Vous cherchez une activité conviviale et relaxante pour votre dimanche après-midi ?
Rejoignez-nous pour un moment de partage et de création !
Où ? Au salon de thé MilieRose à Nanteuil-le-Haudoin.
️ Quand ? Dimanche 22 Février de 15h à 17h.
Au programme
Réalisez votre Arbre de Vie personnalisé en bois (parfait pour décorer votre foyer ou pour offrir ). Tout le matériel est fourni !
Pendant que vous créez, profitez d’une pause gourmande incluse dans le prix
Une boisson chaude au choix
Une délicieuse pâtisserie maison
Tarif & Réservation
• Prix 35€ par personne (atelier + matériel + goûter).
Attention Les places sont limitées pour garantir un moment de qualité. La réservation est obligatoire.
Pour réserver 06.26.04.32.29 .
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a friendly, relaxing activity for your Sunday afternoon?
Join us for a moment of sharing and creation!
? Where to find us? At the MilieRose tea room in Nanteuil-le-Haudoin.
?? When ? Sunday, February 22 from 3pm to 5pm.
Program:
? Make your own personalized wooden Tree of Life (perfect for decorating your home or as a gift). All materials provided!
While you’re creating, enjoy a gourmet break included in the price:
A hot drink of your choice
A delicious homemade pastry
? Price & Booking
? Price: 35? per person (workshop + materials + snack).
Please note: Places are limited to guarantee a quality experience. Booking is compulsory.
For reservations: 06.26.04.32.29
L’événement Atelier créatif & goûter gourmand Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois