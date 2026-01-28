Atelier créatif Grands artistes et petites mains Médiathèque Hendaye
Atelier créatif Grands artistes et petites mains Médiathèque Hendaye mercredi 25 février 2026.
Atelier créatif Grands artistes et petites mains
Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-02-25
2026-02-25
Sur inscription.
Un mercredi par mois la médiathèque accueillera des ateliers créatifs animés par l’artiste Camille Feyri.
Tu aimes dessiner, peindre, inventer ? Alors viens t’amuser et créer ton propre tableau comme les grands artistes ! Van Gogh, Frida Kahlo et plein d’autres t’inspireront pour laisser libre cours à ton imagination. .
Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77 mediatheque@hendaye.fr
English : Atelier créatif Grands artistes et petites mains
