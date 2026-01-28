Atelier créatif Grands artistes et petites mains Médiathèque Hendaye

Atelier créatif Grands artistes et petites mains

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Sur inscription.

Un mercredi par mois la médiathèque accueillera des ateliers créatifs animés par l’artiste Camille Feyri.

Tu aimes dessiner, peindre, inventer ? Alors viens t’amuser et créer ton propre tableau comme les grands artistes ! Van Gogh, Frida Kahlo et plein d’autres t’inspireront pour laisser libre cours à ton imagination. .

+33 5 59 48 00 77 mediatheque@hendaye.fr

