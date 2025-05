Atelier créatif gratuit pour les journées de l’archéologie – Château de Simiane Valréas, 11 juin 2025 14:30, Valréas.

Vaucluse

Atelier créatif gratuit pour les journées de l’archéologie Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Début : 2025-06-11 14:30:00

fin : 2025-06-11 15:30:00

2025-06-11

Crée ta propre œuvre en mosaïque à la manière des artisans antiques ! Et repars avec !

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

Create your own mosaic in the style of ancient craftsmen! And take it home with you!

German :

Gestalte dein eigenes Mosaikkunstwerk nach dem Vorbild der antiken Handwerker! Und nimm es mit nach Hause!

Italiano :

Create il vostro mosaico nello stile degli antichi artigiani! E portatelo a casa con voi!

Espanol :

Crea tu propio mosaico al estilo de los antiguos artesanos ¡Y llévatelo a casa!

