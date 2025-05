Atelier créatif gratuit pour les journées de l’archéologie – Château de Simiane Valréas, 11 juin 2025 10:30, Valréas.

Atelier créatif gratuit pour les journées de l’archéologie Château de Simiane 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Début : 2025-06-11 10:30:00

fin : 2025-06-11 11:30:00

2025-06-11

Place à la créativité crée ton petit char romain !

Château de Simiane 8, place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

Get creative: create your own little Roman chariot!

German :

Platz für Kreativität: Gestalte deinen kleinen römischen Streitwagen!

Italiano :

Siate creativi: create la vostra piccola biga romana!

Espanol :

Ponte creativo: ¡crea tu propio pequeño carro romano!

