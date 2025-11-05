Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif Grignols mercredi 5 novembre 2025.

Grignols Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05

2025-11-05

Activité macramé

Sur inscriptions.

Amicale laïque de Grignols chitchat24@icloud.com
Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 16 53 20  chitchat24@icloud.com

English : Atelier créatif

Macramé activity

Registration required.

Amicale laïque de Grignols chitchat24@icloud.com

German : Atelier créatif

Aktivität Makramee

Auf Anmeldungen.

Amicale laïque de Grignols chitchat24@icloud.com

Italiano :

Attività di macramè

Iscrizione obbligatoria.

Amicale laica di Grignols chitchat24@icloud.com

Espanol : Atelier créatif

Actividad de macramé

Inscripción obligatoria.

Amicale laïque de Grignols chitchat24@icloud.com

