Atelier créatif Grignols
Atelier créatif Grignols mercredi 5 novembre 2025.
Atelier créatif
Grignols Dordogne
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Activité macramé
Sur inscriptions.
Amicale laïque de Grignols chitchat24@icloud.com
Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 16 53 20 chitchat24@icloud.com
English : Atelier créatif
Macramé activity
Registration required.
Amicale laïque de Grignols chitchat24@icloud.com
German : Atelier créatif
Aktivität Makramee
Auf Anmeldungen.
Amicale laïque de Grignols chitchat24@icloud.com
Italiano :
Attività di macramè
Iscrizione obbligatoria.
Amicale laica di Grignols chitchat24@icloud.com
Espanol : Atelier créatif
Actividad de macramé
Inscripción obligatoria.
Amicale laïque de Grignols chitchat24@icloud.com
