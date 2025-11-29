Atelier créatif Médiathèque Guéthary
Atelier créatif Médiathèque Guéthary mercredi 17 décembre 2025.
Atelier créatif
Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Je prépare Noël à la bibliothèque les ateliers de Guéthary par Virginie Iriart Lafitte.
A partir de 5 ans. .
Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@guethary.fr
English : Atelier créatif
L’événement Atelier créatif Guéthary a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Pays Basque