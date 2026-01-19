Atelier créatif guirlande de bonhommes en pain d’épice

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Animé par une bibliothécaire À partir de 5 ans, (pour les plus jeunes un parent aidant est demandé).

Merci de n’inscrire que les enfants. .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by a librarian: ages 5 and up (for younger children, a parent helper is required).

L’événement Atelier créatif guirlande de bonhommes en pain d’épice Chartres a été mis à jour le 2026-01-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES