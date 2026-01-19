Atelier créatif guirlande de bonhommes en pain d’épice Chartres

Atelier créatif guirlande de bonhommes en pain d’épice

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Animé par une bibliothécaire À partir de 5 ans, (pour les plus jeunes un parent aidant est demandé).
Merci de n’inscrire que les enfants.   .

English :

Hosted by a librarian: ages 5 and up (for younger children, a parent helper is required).

