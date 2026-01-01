Atelier créatif guirlandes de masques de Carnaval Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Claudine invite petits et grands, dès 5 ans, à venir confectionner leur guirlande de Carnaval au pôle culturel ! Sur inscription .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
