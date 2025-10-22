Atelier Créatif Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Atelier Créatif Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 22 octobre 2025.

Rendez-vous avec Christophe pour un Graine d’art spécial Halloween ! ça va découper, coller, scotcher, peindre, colorier, recommencer et créer un monstre paré pour Halloweeeeeeeeeeeeen.

Avec des rouleaux de papier toilette, des ciseaux et de la colle, du papier de couleur, de la laine et beaucoup d’imagination, venez créer votre monstre (mignon) d’halloween !

Le mercredi 22 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.

Date(s) : 2025-10-22T16:00:00+02:00_2025-10-22T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/