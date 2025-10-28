Atelier créatif Halloween Médiathèque Flavignac
Atelier créatif Halloween Médiathèque Flavignac mardi 28 octobre 2025.
Atelier créatif Halloween
Médiathèque 24 rue Jean Râteau Flavignac Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
Date : 2025-10-28
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Frissonnez à l’écoute des histoires lues par les bibliothécaires puis donnez forme à des citrouilles, monstres et autres créatures terrifiantes ! À partir de 5 ans, sur inscription. .
Médiathèque 24 rue Jean Râteau Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 33 34
L’événement Atelier créatif Halloween Flavignac a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus