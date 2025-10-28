Atelier créatif Halloween Médiathèque Flavignac

Atelier créatif Halloween Médiathèque Flavignac mardi 28 octobre 2025.

Atelier créatif Halloween

Médiathèque 24 rue Jean Râteau Flavignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Frissonnez à l’écoute des histoires lues par les bibliothécaires puis donnez forme à des citrouilles, monstres et autres créatures terrifiantes ! À partir de 5 ans, sur inscription. .

Médiathèque 24 rue Jean Râteau Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 33 34

English : Atelier créatif Halloween

German : Atelier créatif Halloween

Italiano :

Espanol : Atelier créatif Halloween

L’événement Atelier créatif Halloween Flavignac a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus