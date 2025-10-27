ATELIER CRÉATIF « HALLOWEEN » MÉDIATHÈQUE DE MERVILLE Merville

MÉDIATHÈQUE DE MERVILLE 35 Place du 11 Novembre 1918 Merville Haute-Garonne

Atelier Créatif Spécial Halloween à la Médiathèque de Merville ! Prêt·e à plonger dans l’univers magique et mystérieux d’Halloween ?

La Médiathèque de Merville invite les enfants de 7 ans et plus à un atelier créatif Halloween pour laisser parler leur imagination… et un peu leurs frissons ! Crée ton décor effrayant, invente ton monstre préféré ou fabrique ta propre citrouille en papier tout est permis pour célébrer cette fête pleine de surprises et de créativité. AU PROGRAMME activités manuelles autour du thème d’Halloween, créations originales à rapporter à la maison et une ambiance fun, conviviale… et un peu effrayante ! Idéal pour développer la créativité et partager un bon moment entre enfants

Cet atelier est gratuit, mais accessible uniquement sur inscription, auprès de la Médiathèque. 0 .

MÉDIATHÈQUE DE MERVILLE 35 Place du 11 Novembre 1918 Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

