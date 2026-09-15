Atelier créatif Halloween Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Atelier créatif Halloween

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 12:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Halloween s’invite parmi nous…

En famille, venez plonger dans l’univers coloré et amusant d’Halloween à travers des créations originales et adaptées à tous. Découper, coller, assembler, imaginer… autant d’occasions de développer sa créativité tout en partageant un moment chaleureux avec son enfant.

Pour les familles.

Sur inscription. .

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Atelier créatif Halloween

L’événement Atelier créatif Halloween Parthenay a été mis à jour le 2026-09-11 par CC Parthenay Gâtine