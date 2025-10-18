Atelier Créatif Halloween Médiathèque Plédéliac

Atelier Créatif Halloween Médiathèque Plédéliac samedi 18 octobre 2025.

Atelier Créatif Halloween

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

La bénévole de la médiathèque aux mains d’or, Régine, propose comme chaque année deux ateliers créatifs pour les enfants à partir de 6 ans juste avant les vacances d’automne.

Au programme fabriquer soi-même son squelette articulé ou sa déco fantôme.

Matériel fourni, sur réservation uniquement Places limitées. .

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

