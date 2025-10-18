Atelier Créatif Halloween Médiathèque Plédéliac
Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
La bénévole de la médiathèque aux mains d’or, Régine, propose comme chaque année deux ateliers créatifs pour les enfants à partir de 6 ans juste avant les vacances d’automne.
Au programme fabriquer soi-même son squelette articulé ou sa déco fantôme.
Matériel fourni, sur réservation uniquement Places limitées. .
Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
