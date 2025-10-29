Atelier créatif Halloween La Compagnie des Livres Vernon

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Le mercredi 29 octobre à 15h, la librairie La Compagnie des Livres propose aux enfants, à partir de 5 ans, un atelier créatif spécial Halloween.

Gratuit sur inscription lacompagniedeslivres@hotmail.com ; 02.32.51.27.33 .

