Atelier créatif herbier cyanotype Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre
Atelier créatif herbier cyanotype Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre mercredi 8 avril 2026.
Atelier créatif herbier cyanotype
Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Venez créer votre herbier avec une technique de photographie ancienne le cyanotype ! .
Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23 mediatheques@ouestlimousin.com
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English : Atelier créatif herbier cyanotype
L’événement Atelier créatif herbier cyanotype Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Ouest Limousin
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