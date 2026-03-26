Atelier créatif herbier cyanotype Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre

Atelier créatif herbier cyanotype Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 2026-04-08

Atelier créatif herbier cyanotype Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre mercredi 8 avril 2026.

Atelier créatif herbier cyanotype

Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Venez créer votre herbier avec une technique de photographie ancienne le cyanotype !   .

Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23  mediatheques@ouestlimousin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif herbier cyanotype

L’événement Atelier créatif herbier cyanotype Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Ouest Limousin

À voir aussi à Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne)