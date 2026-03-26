Atelier créatif herbier cyanotype Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre

Atelier créatif herbier cyanotype

Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Venez créer votre herbier avec une technique de photographie ancienne le cyanotype ! .

Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Atelier créatif herbier cyanotype

L’événement Atelier créatif herbier cyanotype Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Ouest Limousin