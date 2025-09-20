Atelier créatif > Imagine ton propre monument (à partir de 5 ans) Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin Beaune

Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, à l’aide d’éléments architecturaux de monuments beaunois, les enfants sont invités à assembler et à créer leur propre monument. Jeune public (à partir de 5 ans). .

Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 08 19 culture@mairie-beaune.fr

