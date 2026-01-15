Atelier créatif Initiation à la carterie La Malle Enchantée Saint-Junien

Atelier créatif Initiation à la carterie

La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

La Malle Enchantée à Saint-Junien propose un atelier créatif d’initiation à la carterie, ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.

Au cours de cet atelier, les participants réaliseront deux cartes de vœux personnalisées, selon le thème de leur choix anniversaire, Saint-Valentin ou bonne année.

Un moment créatif et convivial pour découvrir les techniques de base de la carterie et repartir avec ses propres créations.

Places limitées, réservation à La Malle Enchantée, par téléphone ou via Messenger sur la page facebook de La Malle Enchantée Saint-Junien .

La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 01 88 79

