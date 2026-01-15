Atelier créatif Initiation à la carterie La Malle Enchantée Saint-Junien
La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
La Malle Enchantée à Saint-Junien propose un atelier créatif d’initiation à la carterie, ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.
Au cours de cet atelier, les participants réaliseront deux cartes de vœux personnalisées, selon le thème de leur choix anniversaire, Saint-Valentin ou bonne année.
Un moment créatif et convivial pour découvrir les techniques de base de la carterie et repartir avec ses propres créations.
Places limitées, réservation à La Malle Enchantée, par téléphone ou via Messenger sur la page facebook de La Malle Enchantée Saint-Junien .
