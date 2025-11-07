Atelier créatif : Initiation à l’aquarelle Médiathèque Castagnéra Talence

Atelier créatif : Initiation à l’aquarelle Vendredi 7 novembre, 15h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur réservation

Début : 2025-11-07T15:30:00 – 2025-11-07T16:30:00

Ces ateliers proposés à vos enfants leur permettront de découvrir de nouvelles techniques artistiques afin de réaliser une création unique.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Pour les amoureux des couleurs !