Atelier créatif Initiation à l’aquarelle Nogent-le-Rotrou

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2026-01-17
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Atelier créatif adulte I Initiation à l’aquarelle
L’équipe de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou propose un atelier initiation à l’aquarelle .
Animation gratuite, réservée aux adultes I Sur inscription
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
Adult creative workshop I Introduction to watercolors
The Nogent-le-Rotrou municipal library offers an Introduction to watercolor workshop.
Free, for adults only I Registration required
