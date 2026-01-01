Atelier créatif Initiation à l’aquarelle Nogent-le-Rotrou

Atelier créatif Initiation à l’aquarelle

Atelier créatif adulte I Initiation à l’aquarelle

L’équipe de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou propose un atelier initiation à l’aquarelle .

Animation gratuite, réservée aux adultes I Sur inscription .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

Adult creative workshop I Introduction to watercolors

The Nogent-le-Rotrou municipal library offers an Introduction to watercolor workshop.

Free, for adults only I Registration required

