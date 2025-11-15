Atelier créatif – Initiation au crochet oya L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Atelier créatif – Initiation au crochet oya L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 15 novembre 2025.

Venez créer de ravissantes fleurs en crochet !

Crocheter de jolies petites fleurs et feuilles au fil fin ? C’est à portée de main ! Un atelier pour découvrir les techniques du crochet oya et repartir avec de délicates décorations.

– niveau intermédiaire – matériel fournis –

INFOS PRATIQUES

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRE

Samedi 15 novembre • 14h30 – 17h30

INSCRIPTION

Le crochet oya est un mystère pour vous ? Venez le découvrir lors de cet atelier !

payant

10 euros.

Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative