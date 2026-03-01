Atelier créatif intergénérationnel Carnaval ! Salle des fêtes de Vernègues Vernègues

Atelier créatif intergénérationnel Carnaval !

Samedi 14 mars 2026 de 10h30 à 12h30. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône

Rejoignez-nous pour un moment convivial où petits et grands imagineront, découperont, colleront et créeront les décorations du prochain carnaval.

Un temps partagé, coloré et joyeux, ouvert à toutes les générations. .

Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ade.vernegues@gmail.com

English :

Creative workshops to prepare carnival.

