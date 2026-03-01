Atelier créatif intergénérationnel Carnaval ! Salle des fêtes de Vernègues Vernègues
Samedi 14 mars 2026 de 10h30 à 12h30. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 12:30:00
2026-03-14
Rejoignez-nous pour un moment convivial où petits et grands imagineront, découperont, colleront et créeront les décorations du prochain carnaval.
Un temps partagé, coloré et joyeux, ouvert à toutes les générations. .
Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ade.vernegues@gmail.com
English :
Creative workshops to prepare carnival.
