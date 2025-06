Atelier créatif intergénérationnel en plein air – Bas-en-Basset 22 juillet 2025 14:30

Haute-Loire

Atelier créatif intergénérationnel en plein air Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : 2025-07-22, 14:30-16:30

Début : Mardi 2025-07-22 14:30:00

fin : 2025-07-22 16:30:00

Date(s) :

2025-07-22

Création en pleine nature d’un tableau. Matériel fourni. Expérience créative unique en famille, entre amis et vous emporterez votre œuvre à la maison. Goûter offert. Avec Béatrice Benoit de l’atelier « Couleurs nature ». Réservation à l’ Office de Tourisme.

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Creation of a painting in nature. Materials provided. A unique creative experience with family and friends, and you’ll take your work home with you. Snack included. With Béatrice Benoit from the « Couleurs nature » workshop. Book at the Tourist Office.

German :

Erstellen Sie in der freien Natur ein Bild. Material wird zur Verfügung gestellt. Einzigartige kreative Erfahrung mit der Familie oder mit Freunden, und Sie nehmen Ihr Werk mit nach Hause. Ein kleiner Imbiss wird angeboten. Mit Beatrice Benoit aus dem Atelier « Couleurs nature ». Reservierung im Office de Tourisme.

Italiano :

Creazione di un dipinto in natura. Materiale fornito. Un’esperienza creativa unica con la famiglia e gli amici e la possibilità di portare a casa il proprio lavoro. Merenda inclusa. Con Béatrice Benoit del laboratorio « Couleurs nature ». Prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Creación de un cuadro en la naturaleza. Materiales proporcionados. Una experiencia creativa única con la familia y los amigos, y puedes llevarte tu obra a casa. Merienda incluida. Con Béatrice Benoit del taller « Couleurs nature ». Reserva en la Oficina de Turismo.

