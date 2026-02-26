Atelier créatif Introduction au Vitrail Bazougers
Atelier créatif Introduction au Vitrail Bazougers mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif Introduction au Vitrail
Ferme la Grulière Bazougers Mayenne
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
2026-04-15
Participez à un atelier créatif sur la thématique du vitrail.
Dessin en plein-air, en compagnie des moutons. L’atelier se poursuivra avec une découverte des bases du vitrail.
De 14h30 à 16h30.
Inscription auprès de l’office de tourisme de Meslay-du-Maine au 02 43 64 37 44 .
Ferme la Grulière Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com
English :
Take part in a creative workshop on the theme of stained glass.
