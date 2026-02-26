Atelier créatif Introduction au Vitrail Bazougers

Atelier créatif Introduction au Vitrail

Ferme la Grulière Bazougers Mayenne

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

2026-04-15

Participez à un atelier créatif sur la thématique du vitrail.

Dessin en plein-air, en compagnie des moutons. L’atelier se poursuivra avec une découverte des bases du vitrail.

De 14h30 à 16h30.

Inscription auprès de l’office de tourisme de Meslay-du-Maine au 02 43 64 37 44 .

Ferme la Grulière Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

English :

Take part in a creative workshop on the theme of stained glass.

