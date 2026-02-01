Atelier créatif Invasion de pixel Espace culturel du Pays de Nay Nay
Atelier créatif Invasion de pixel Espace culturel du Pays de Nay Nay samedi 21 février 2026.
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
À la manière d’Invader et de ses mosaïques urbaines, partez à la conquête du pixel ! Créez vos propres personnages inspirés des jeux vidéo ou réalisez des portraits en version 8-bits. Un atelier entre dessin et collage pour transformer l’art numérique en création tangible et colorée. .
