Atelier créatif Invasion de pixel Espace culturel du Pays de Nay Nay

Atelier créatif Invasion de pixel

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

À la manière d’Invader et de ses mosaïques urbaines, partez à la conquête du pixel ! Créez vos propres personnages inspirés des jeux vidéo ou réalisez des portraits en version 8-bits. Un atelier entre dessin et collage pour transformer l’art numérique en création tangible et colorée. .

