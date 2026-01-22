Atelier créatif J’ai la fibre ! Le Grand-Pressigny

Atelier créatif J’ai la fibre !

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-14 12:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Nouveau: Fabrique un objet en fibres végétales selon des techniques remontant à la Préhistoire (dès 8 ans), sur réservation. Mini visite du musée incluse.

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

English :

New: Make an object from plant fibers using techniques dating back to prehistoric times (from age 8), on reservation. Mini museum tour included.

