Atelier créatif J’ai la fibre ! Le Grand-Pressigny
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-02-14 12:30:00
2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28
Nouveau: Fabrique un objet en fibres végétales selon des techniques remontant à la Préhistoire (dès 8 ans), sur réservation. Mini visite du musée incluse.
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
English :
New: Make an object from plant fibers using techniques dating back to prehistoric times (from age 8), on reservation. Mini museum tour included.
