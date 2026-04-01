Atelier créatif jardins et fleurs Rue Frédéric Chopin Harfleur
Atelier créatif jardins et fleurs Rue Frédéric Chopin Harfleur jeudi 23 avril 2026.
Atelier créatif jardins et fleurs
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Tu ne sais pas quoi faire pendant les vacances ?
La bibliothèque te propose un atelier nature viens planter avec nous et mettre les mains dans la terre.
À partir de 6 ans
Sur inscription auprès de la bibliothèque sur place ou au 02 35 13 30 53 .
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr
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English : Atelier créatif jardins et fleurs
L’événement Atelier créatif jardins et fleurs Harfleur a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie