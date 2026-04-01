Atelier créatif jardins et fleurs Rue Frédéric Chopin Harfleur

Atelier créatif jardins et fleurs

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Tu ne sais pas quoi faire pendant les vacances ?

La bibliothèque te propose un atelier nature viens planter avec nous et mettre les mains dans la terre.

À partir de 6 ans

Sur inscription auprès de la bibliothèque sur place ou au 02 35 13 30 53 .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

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English : Atelier créatif jardins et fleurs

L’événement Atelier créatif jardins et fleurs Harfleur a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie