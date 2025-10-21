Atelier créatif Je deviens styliste ! Châteauroux
Atelier créatif Je deviens styliste ! Châteauroux mardi 21 octobre 2025.
Atelier créatif Je deviens styliste !
9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
L’atelier des petits vous propose un atelier Couturier d’un jour
Cet atelier est sur inscription, pour les débutants (avec des notions de machine à coudre) et pour les enfants à partir de 6 ans. .
9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com
English :
L’atelier des petits offers a Couturier d’un jour workshop
German :
Das Atelier der Kleinen bietet Ihnen einen Workshop Couturier d’un jour (Schneider für einen Tag) an
Italiano :
L’atelier des petits propone il laboratorio Couturier d’un jour
Espanol :
L’atelier des petits propone un taller Couturier d’un jour
L’événement Atelier créatif Je deviens styliste ! Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme