Atelier créatif Je deviens styliste ! Châteauroux

Atelier créatif Je deviens styliste !

Mardi 2025-10-21

2025-10-21

L’atelier des petits vous propose un atelier Couturier d’un jour

Cet atelier est sur inscription, pour les débutants (avec des notions de machine à coudre) et pour les enfants à partir de 6 ans. .

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com

English :

L’atelier des petits offers a Couturier d’un jour workshop

German :

Das Atelier der Kleinen bietet Ihnen einen Workshop Couturier d’un jour (Schneider für einen Tag) an

Italiano :

L’atelier des petits propone il laboratorio Couturier d’un jour

Espanol :

L’atelier des petits propone un taller Couturier d’un jour

