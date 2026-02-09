Atelier créatif J’écris mon haïku dans mon leporello Bourganeuf
Atelier créatif J’écris mon haïku dans mon leporello Bourganeuf mercredi 18 février 2026.
Atelier créatif J’écris mon haïku dans mon leporello
Bibliothèque Municipale Bourganeuf Creuse
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
L’association INFUSION propose un atelier créatif gratuitautour de l’écriture en compagnie de Joëlle et Francine . Public 7 à 11 ans.
Goûter offert.
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque de Bourganeuf par téléphone ou mail. .
Bibliothèque Municipale Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 09 85 bibliotheque@bourganeuf.fr
