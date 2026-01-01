Atelier créatif Jouer avec les fleurs Bibliothèque Lis-Là Saint-Ferréol-d’Auroure
Atelier créatif Jouer avec les fleurs Bibliothèque Lis-Là Saint-Ferréol-d’Auroure mardi 20 janvier 2026.
Atelier créatif Jouer avec les fleurs
Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 13:30:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20 2026-05-19
Les fleurs comme terrain de jeu un atelier ou créativité et nature se rencontrent.
.
Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 67 45 07 bibliothequestferreol@loire-semene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flowers as a playground: a workshop where creativity and nature meet.
L’événement Atelier créatif Jouer avec les fleurs Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Loire Semène