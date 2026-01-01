Atelier créatif Jouer avec les fleurs Bibliothèque Lis-Là Saint-Ferréol-d’Auroure

Atelier créatif Jouer avec les fleurs

Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Début : 2026-01-20 13:30:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20 2026-05-19

Les fleurs comme terrain de jeu un atelier ou créativité et nature se rencontrent.

Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 67 45 07 bibliothequestferreol@loire-semene.fr

Flowers as a playground: a workshop where creativity and nature meet.

