Atelier créatif jouets optiques : aux origines du cinéma ! Bibliothèque François Villon Paris mercredi 3 décembre 2025.

Qu’est ce qu’une illusion d’optique? Une image qui n’existe pas , une image qui bouge ? Des questions simples mais scientifiques à explorer avec notre mallette magique. Un atelier qui vous permettra de trouver les explications sur l’illusion du mouvement et réaliser quelques jouets optiques qui ont précédé l’invention du cinéma.

Venez découvrir les principes de l’illusion d’optique avec notre mallette magique en fabricant thaumatrope, folioscope et praxinoscope, des jouets optiques au nom bizarroïde !

Le mercredi 03 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Atelier à partir de 7 ans

Tout public.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

