Atelier créatif Kréa’Toutig Galerie Clin d’Oeil Saint-Quay-Portrieux

Atelier créatif Kréa’Toutig

Galerie Clin d’Oeil 8 rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2026-10-07 15:30:00

fin : 2026-10-14 18:00:00

2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28

Atelier créatif pour les enfants de 5 à 15 ans.

Les enfants réalisent de petits objets, notamment à base de matières recyclées et découvrent une large palette de techniques (sculpture sur livre, modelage, découpage, travail du carton, de la feutrine, du liège…). Anna propose des thématiques variées en fonction des saisons et des festivités et s’adapte au niveau de chacun.

Galerie Clin d’Oeil 8 rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

