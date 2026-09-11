Atelier créatif : la boîte à fromage revisitée, La Cité du Lait, Laval

Informations pratiques

Atelier créatif : la boîte à fromage revisitée Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partagez un moment créatif en famille et laissez-vous guider par votre imagination en personnalisant votre propre boîte de camembert (et devenez les tyrosémiophiles de demain) !

Animation tout public en continu de 10h à 18h

La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90

Partagez un moment créatif en famille et laissez-vous guider par votre imagination en personnalisant votre propre boîte de camembert (et devenez les tyrosémiophiles de demain) !

©lacitédulait