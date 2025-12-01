Atelier créatif la cuisine de noël Vouneuil-sur-Vienne

Atelier créatif la cuisine de noël Vouneuil-sur-Vienne samedi 13 décembre 2025.

Atelier créatif la cuisine de noël

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Atelier cuisine dessert de noël sans cuisson. Une expérience gourmande et créative, un moment convivial et sucré pour se mettre dans l’ambiance de noël… sans allumer le four. .

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64 mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr

