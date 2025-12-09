Atelier créatif la fabrique à sapins Cernay

Atelier créatif la fabrique à sapins Cernay mardi 9 décembre 2025.

Atelier créatif la fabrique à sapins

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-09 15:00:00

fin : 2025-12-09 17:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Créez vos sapins en papier pour décorer vos tables de Noël et ajouter une touche créative et festive à vos fêtes.

Un atelier créatif pour réaliser de jolis sapins en papier et apporter une touche personnelle à vos tables de Noël. Entre découpage et pliage, la magie des fêtes prend vie dans vos créations. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Create your own paper trees to decorate your Christmas tables and add a creative, festive touch to your festivities.

German :

Gestalten Sie Tannenbäume aus Papier, um Ihre Weihnachtstische zu dekorieren und Ihren Feiertagen einen kreativen und festlichen Touch zu verleihen.

Italiano :

Create alberi di Natale di carta per decorare le vostre tavole natalizie e aggiungere un tocco creativo e festoso alle vostre feste.

Espanol :

Crea tus propios árboles de Navidad de papel para decorar tus mesas navideñas y dar un toque creativo y festivo a tus fiestas.

L’événement Atelier créatif la fabrique à sapins Cernay a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay