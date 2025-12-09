Atelier créatif la fabrique à sapins Cernay
Atelier créatif la fabrique à sapins Cernay mardi 9 décembre 2025.
Atelier créatif la fabrique à sapins
15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-09 15:00:00
fin : 2025-12-09 17:00:00
Date(s) :
2025-12-09
Créez vos sapins en papier pour décorer vos tables de Noël et ajouter une touche créative et festive à vos fêtes.
Un atelier créatif pour réaliser de jolis sapins en papier et apporter une touche personnelle à vos tables de Noël. Entre découpage et pliage, la magie des fêtes prend vie dans vos créations. .
15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr
English :
Create your own paper trees to decorate your Christmas tables and add a creative, festive touch to your festivities.
German :
Gestalten Sie Tannenbäume aus Papier, um Ihre Weihnachtstische zu dekorieren und Ihren Feiertagen einen kreativen und festlichen Touch zu verleihen.
Italiano :
Create alberi di Natale di carta per decorare le vostre tavole natalizie e aggiungere un tocco creativo e festoso alle vostre feste.
Espanol :
Crea tus propios árboles de Navidad de papel para decorar tus mesas navideñas y dar un toque creativo y festivo a tus fiestas.
L’événement Atelier créatif la fabrique à sapins Cernay a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay