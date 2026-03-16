Atelier créatif – La Fabrique des livres objets Espace des 2 Rives Rennes Jeudi 9 avril, 19h00 Ille-et-Vilaine

Retrouvons-nous pour passer un moment agréable autour de jeux d’écriture et des arts plastiques. Pour adulte, débutant.e passionné.e Matériel fourni.

[**INSCRIPTION**](https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/la-fabrique-des-livres-objets-2)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T20:30:00.000+02:00

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Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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