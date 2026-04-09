Atelier créatif – La Fabrique des livres objets, Espace des 2 Rives, Rennes

Atelier créatif – La Fabrique des livres objets Jeudi 9 avril, 19h00 Espace des 2 Rives Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:30:00+02:00

INSCRIPTION

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/la-fabrique-des-livres-objets-2 »}] https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/la-fabrique-des-livres-objets-2

Retrouvons-nous pour passer un moment agréable autour de jeux d’écriture et des arts plastiques. Pour adulte, débutant.e passionné.e Matériel fourni.