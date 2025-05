Atelier créatif La fabrique des loustics – Médiathèque de Banos Banos, 28 mai 2025 16:00, Banos.

Landes

Atelier créatif La fabrique des loustics Médiathèque de Banos Chemin Vicinal III Banos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 16:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Les ateliers créatifs de Mathilde à Banos pour les 5-9 ans. Au programme les porte-clés !

sur inscription.

Les ateliers créatifs de Mathilde à Banos pour les 5-9 ans. Au programme les porte-clés !

sur inscription. .

Médiathèque de Banos Chemin Vicinal III

Banos 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

English : Atelier créatif La fabrique des loustics

Mathilde’s creative workshops in Banos for 5-9 year-olds. On the program: key rings!

registration required.

German : Atelier créatif La fabrique des loustics

Mathildes Kreativ-Workshops in Banos für 5- bis 9-Jährige. Auf dem Programm: Schlüsselanhänger!

nach Anmeldung.

Italiano :

I laboratori creativi di Mathilde a Banos per bambini dai 5 ai 9 anni. In programma: portachiavi!

iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier créatif La fabrique des loustics

Talleres creativos de Mathilde en Baños para niños de 5 a 9 años. En el programa: ¡llaveros!

inscripción obligatoria.

L’événement Atelier créatif La fabrique des loustics Banos a été mis à jour le 2025-05-09 par Landes Chalosse